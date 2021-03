Eliminazione Juve | l’amarezza del migliore in campo

Advertising

pisto_gol : Juv-Por3:2 Brutta Juve, con il fantasma di CR7. Distratta e prevedibile, regala i due gol-errori di Demiral e della… - viglianesi : Strano ma vero. Esistono interisti intelligenti tra le mie amicizie che nn vengono a rompermi le palle per l'elimin… - infoitsport : Tensione, lacrime, proteste: Juve, ecco cos'è successo dopo l'eliminazione più clamorosa - andres_lastra : RT @calledope: Juve: *gioca la Champions* Eliminazione: - infoitsport : Juve alla seconda eliminazione consecutiva agli ottavi di Champions, non era mai accaduto -

Ultime Notizie dalla rete : Eliminazione Juve

... si possono pure elencare tutti gli alibi del caso, ma l'contro un Porto per di più ...anche legittima ma ridurre alle decisioni arbitrali questo clamoroso flop non è e non sarà da: e ...Con i suoi gol sveglia unaassopita. Mostruoso ( 11' 1ts Bernardeschi 5 : non incide). MORATA ...cocente.Ripartire, sì, ma da dove? Perché l’eliminazione agli ottavi di Champions non è un particolare trascurabile, ma un fallimento che impone riflessioni profonde e rischia ...Danilo, messaggio a Morata Come riporta il sito della Juventus, infatti, il Porto è stato eliminato in ciascuna delle ultime tre sfide a eliminazione diretta di Champions League dopo aver vinto l’anda ...