Covid: pandemia accelera crowdfunding, su GoFundMe centinaia campagne al mese (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Labitalia) - Il settore del crowdfunding e del personal fundraising sta cambiando completamente il modo di aiutare le persone in difficoltà e la pandemia ha accelerato tale processo. Il crowdfunding sociale, infatti, permette di far arrivare gli aiuti in tempi brevi, una caratteristica che si è rivelata fondamentale, soprattutto per fronteggiare le emergenze. “Ogni mese sono centinaia le campagne di raccolta fondi attivate su GoFundMe. Oggi, a tre anni dal suo arrivo in Italia, la piattaforma è riuscita a diventare un vero e proprio punto di riferimento e a rivoluzionare il sistema di raccolta fondi online”, spiega Elisa Liberatori Finocchiaro, manager di GoFundMe per l'Europa. Una trasformazione prima di tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Labitalia) - Il settore dele del personal fundraising sta cambiando completamente il modo di aiutare le persone in difficoltà e lahato tale processo. Ilsociale, infatti, permette di far arrivare gli aiuti in tempi brevi, una caratteristica che si è rivelata fondamentale, soprattutto per fronteggiare le emergenze. “Ognisonoledi raccolta fondi attivate su. Oggi, a tre anni dal suo arrivo in Italia, la piattaforma è riuscita a diventare un vero e proprio punto di riferimento e a rivoluzionare il sistema di raccolta fondi online”, spiega Elisa Liberatori Finocchiaro, manager diper l'Europa. Una trasformazione prima di tutto ...

Advertising

Avvenire_Nei : Covid-19 . Sant'Egidio: in un anno di pandemia 300 mila pacchi viveri, il triplo - TeresaBellanova : Oggi, a quasi un anno esatto dall'inizio della pandemia, l'Italia ha superato le 100mila vittime per covid. Un nume… - Avvenire_Nei : Covid-19. In Africa è pandemia per tutta la sanità: in 600 milioni senza assistenza - an12frnc : RT @TgLa7: #Covid: oggi 22.409 nuovi casi e 332 #decessi. Tasso #positività sale al 6,2%. #pandemia #contagi - caneparialex : RT @MSF_ITALIA: Non possiamo permettere alle aziende farmaceutiche di perseguire unicamente i propri profitti. La pandemia di Covid-19 non… -