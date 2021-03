Covid: in Brasile gli ospedali sono al collasso (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Brasile è il secondo Paese al mondo per numero di morti di Coronavirus. Nella giornata di ieri nella nazione sono stati registrati 1.972 decessi registrando in tal modo un nuovo record quotidiano. Dall'inizio della pandemia di Covid-19 sono stati registrati quasi 269 mila morti. Il collasso sanitario è davvero vicino, infatti gli ospedali brasiliani hanno l'80% dei posti di terapia intensiva già occupati. Covid in Brasile: gli ospedali sono al collasso Gli ospedali del Brasile sono al collasso a causa del gran numero di contagi che si registrano ogni singolo giorno. Da un mese a questa parte infatti la curva di contagi continua a ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilè il secondo Paese al mondo per numero di morti di Coronavirus. Nella giornata di ieri nella nazionestati registrati 1.972 decessi registrando in tal modo un nuovo record quotidiano. Dall'inizio della pandemia di-19stati registrati quasi 269 mila morti. Ilsanitario è davvero vicino, infatti glibrasiliani hanno l'80% dei posti di terapia intensiva già occupati.in: glialGlidelala causa del gran numero di contagi che si registrano ogni singolo giorno. Da un mese a questa parte infatti la curva di contagi continua a ...

