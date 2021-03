(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Corriere del Mezzogiorno racconta cheil gol contro il, le telecamere in campo hanno pizzicato Lorenzo, in un labiale eloquente. Rivolto ai, il capitano del Napoli li ha esortati due volte a non lasciarsi andare a cali di attenzione e a nonun gol che avrebbe riaperto inevitabilmente la partita. “Lorenzo l’ha detto due volte, prima aiche lo abbracciavanoil gol e poi al momento della sostituzione con Mario Rui, implorando il compagno e di conseguenza la squadra a nonil secondo gol che avrebbe nuovamente riaperto la partita”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Cormez: dopo il gol al Bologna Insigne ha urlato ai compagni “non dobbiamo subire più” Il suo labiale è stato pizz… -

Ultime Notizie dalla rete : Cormez dopo

IlNapolista

Se si vuole salvare il salvabile e restituire a Rino la credibilità Sul Corriere del Mezzogiorno, Monica Scozzafava torna sulle parole di Fabian Ruizla sconfitta contro il Granada. Lo spagnolo,...Lorenzo è stanco, va gestito. Gattuso non può permettersi di perdere anche luii tanti infortuni registrati in squadra Il Napoli è alle prese con gli infortuni. Ieri si è fermato anche Petagna, che non rientrerà prima di dieci giorni. I pochi superstiti sono costretti a ...Il suo labiale è stato pizzicato dalle telecamere. Lo ha fatto due volte: quando i compagni lo hanno abbracciato per il gol e quando è entrato Mario Rui Il Corriere del Mezzogiorno racconta che dopo ...