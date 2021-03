Collovati: “In caso di rifondazione il Napoli non deve rinunciare a tre top” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Mondiale 1982? Per chi gioca a calcio ci sono vittorie straordinarie, come la Champions o lo Scudetto. Ma la gioia che ti dà vincere una coppa del Mondo è unica ed irripetibile - queste le parole di Fulvio Collovati, ex calciatore, fra le tante, di Milan ed Inter, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Ci sono tantissimi calciatori che hanno vinto più Champions ma non hanno mai vinto un mondiale: una gioia che capita a pochissimi. Napoli - Difesa del Napoli sotto la lente di ingrandimento di Collovati: "Non penso sia un problema di singoli, non si può dire che Koulibaly, Maksimovic o Rrahmani siano scarsi. Nel calcio moderno non si difende più a livello individuale, ma di reparto. Ai miei tempi, invece, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Mondiale 1982? Per chi gioca a calcio ci sono vittorie straordinarie, come la Champions o lo Scudetto. Ma la gioia che ti dà vincere una coppa del Mondo è unica ed irripetibile - queste le parole di Fulvio, ex calciatore, fra le tante, di Milan ed Inter, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Ci sono tantissimi calciatori che hanno vinto più Champions ma non hanno mai vinto un mondiale: una gioia che capita a pochissimi.- Difesa delsotto la lente di ingrandimento di: "Non penso sia un problema di singoli, non si può dire che Koulibaly, Maksimovic o Rrahmani siano scarsi. Nel calcio moderno non si difende più a livello individuale, ma di reparto. Ai miei tempi, invece, ...

Advertising

ItaSportPress : Collovati: 'In caso di rifondazione il Napoli non deve rinunciare a tre top' - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Collovati: 'Chi terrei in caso di rifondazione? Su tutti, Koulibaly, Mertens ed Insigne' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Collovati: 'Chi terrei in caso di rifondazione? Su tutti, Koulibaly, Mertens ed Insigne' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Collovati: 'Chi terrei in caso di rifondazione? Su tutti, Koulibaly, Mertens ed Insigne' - napolimagazine : IL COMMENTO - Collovati: 'Chi terrei in caso di rifondazione? Su tutti, Koulibaly, Mertens ed Insigne' -