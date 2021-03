Belen Rodriguez, il fidanzato Antonino Spinalbese accosta la macchina e fa la pipì in pieno centro a Milano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Certo, quando scappa scappa. Ma va detto che accade raramente di vedere qualcuno scendere dall’auto per fare la pipì nel bel mezzo di Milano. E menomale, viene da dire. Si tratta per altro di un illecito amministrativo. Cosa che Antonino Spinalbese, fidanzato di Belen e futuro padre della loro bambina Luna Marie non deve aver considerato. Perché ha accostato l’auto con la showgirl argentina a bordo per andare nel parchetto vicino e fare i suoi bisogni. Un uomo di classe. Potevano lasciarsi scappare questo momento i paparazzi di “Chi”? No. E infatti le foto del ‘nobile gesto’ sono pubblicate sul settimanale in edicola. Certo i fotografi avrebbero avuto più “pane per i loro denti” se un vigile avesse avvistato il giovanotto e gli avesse fatto una multa (che può arrivare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Certo, quando scappa scappa. Ma va detto che accade raramente di vedere qualcuno scendere dall’auto per fare lanel bel mezzo di. E menomale, viene da dire. Si tratta per altro di un illecito amministrativo. Cosa chedie futuro padre della loro bambina Luna Marie non deve aver considerato. Perché hato l’auto con la showgirl argentina a bordo per andare nel parchetto vicino e fare i suoi bisogni. Un uomo di classe. Potevano lasciarsi scappare questo momento i paparazzi di “Chi”? No. E infatti le foto del ‘nobile gesto’ sono pubblicate sul settimanale in edicola. Certo i fotografi avrebbero avuto più “pane per i loro denti” se un vigile avesse avvistato il giovanotto e gli avesse fatto una multa (che può arrivare ...

