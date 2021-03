Banksy vende una sua opera per gli ospedali britannici (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’eroe di questo mondo e di questo momento è un’infermiera. Banksy lo ha detto, o meglio lo ha disegnato, nel maggio dell’anno scorso nella sua opera omaggio a medici e operatori sanitari, nuovi supereroi al tempo del coronavirus. Quest’opera rappresenta un bambino che gioca con un pupazzo che rappresenta un’infermiera con il mantello e la mascherina, non Batman e Spiderman, che lascia in un cestino. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’eroe di questo mondo e di questo momento è un’infermiera. Banksy lo ha detto, o meglio lo ha disegnato, nel maggio dell’anno scorso nella sua opera omaggio a medici e operatori sanitari, nuovi supereroi al tempo del coronavirus. Quest’opera rappresenta un bambino che gioca con un pupazzo che rappresenta un’infermiera con il mantello e la mascherina, non Batman e Spiderman, che lascia in un cestino.

Advertising

Agenzia_Ansa : Banksy punta a raccogliere oltre tre milioni di sterline per gli ospedali britannici mettendo all'asta un suo quadr… - HuffPostItalia : Banksy vende la sua opera da 3,5 milioni di sterline per aiutare il personale sanitario - Gpzap2 : Banksy vende la sua opera da 3,5 milioni di sterline per aiutare il personale sanitario - ArmandaGelsomin : RT @Agenzia_Ansa: Banksy punta a raccogliere oltre tre milioni di sterline per gli ospedali britannici mettendo all'asta un suo quadro come… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Banksy punta a raccogliere oltre tre milioni di sterline per gli ospedali britannici mettendo all'asta un suo quadro come… -