Artico e Indo-Pacifico E se Londra fosse di troppo per gli Usa?

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “Global Britain in a Competitive Age” è il titolo della strategia di difesa e politica estera che il governo britannico guidato da Boris Johnson dovrebbe presentare la prossima settimana. Più volte rinviata nei mesi scorsi a cadella pandemia in corso, sarà “una dichiarazione della visione post Brexit del primo ministro”, ossia la Global Britain, scrive il Financial Times. La review “più radicale dalla fine della Guerra fredda”, secondo il Times. Al documento lavora a Downing Street il professor John Bew del King’s College London, esperto di grande strategia e consigliere del primo ministro per la politica estera. Il tutto sotto la supervisione di Munira Mirza, la consulente di origini pachistane che, dopo aver lavorato con Johnson quando questi era sindaco di, ora è a capo della Policy Unit al numero 10. IL TAGLIO ALLE TRUPPE Il Financial ...