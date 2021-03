Addio a Sciaccaluga | colonna portante del Teatro di Genova Camera ardente sul palco per l’ultimo applauso

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Gli inizi con Squarzina, è stato anche condirettore dello Stabile. La salma sarà esposta alIvo Chiesa per il saluto pubblico venerdì 12 marzo dalle 10 alle 19. Sabato 13 marzo alle 11, l’omaggio sempre in

... Rosencrantz e Guilderstern sono morti e La favola del principe Amleto Leggi ancheÈ morto Marco, il mondo del teatro genovese in luttoIl prossimo mese di agosto Marcoavrebbe compiuto 68 anni. Nato e cresciuto alla scuola del Teatro Stabile di Genova,aveva debuttato ad appena 22 anni come regista, nel 1975. ...TEATRO Addio all'attore e regista Marco Sciaccaluga, pilastro del Teatro Stabile di Genova, morto ieri nella sua casa genovese a 67 anni per un tumore. Nato a Genova il 21 agosto 1953, Sciaccaluga si ...Scompare a 68 anni un maestro della scena nazionale: non solo Genova in lutto, una grave perdita per la drammaturgia italiana ...