ZeniMax Media: Microsoft finalizza l’acquisizione (Di martedì 9 marzo 2021) Microsoft ha appena annunciato di aver completato l’acquisizione di ZeniMax Media, società madre di Bethesda Softworks, attraverso un blog post dedicato suXbox Wire. Grazie a questa acquisizione, Xbox dà il benvenuto ad otto studi di sviluppo di incredibile talento, tra cui Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog Leggi su insidethegame.home.blog (Di martedì 9 marzo 2021)ha appena annunciato di aver completatodi, società madre di Bethesda Softworks, attraverso un blog post dedicato suXbox Wire. Grazie a questa acquisizione, Xbox dà il benvenuto ad otto studi di sviluppo di incredibile talento, tra cui Bethesda Game Studios, id Software,Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog

Advertising

zazoomblog : Microsoft finalizza l’acquisizione di ZeniMax Media - insidetgame : ZeniMax Media: Microsoft finalizza l’acquisizione - bitcityit : Ufficiale: Bethesda entra a far parte della famiglia Microsoft Xbox: Microsoft ha annunciato la finalizzazione dell… - GameXperienceIT : ZeniMax Media cerca 193 nuove figure professionali: effetto Microsoft? - MX_Thor85 : @DenisBroke182 @Nicco2D non dimentichiamoci però che Zenimax Media non è solo Bethesda e, soprattutto, che l'acquis… -