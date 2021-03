Walter Alasia | il sangue del terrorismo | Yoghi e Bubu

(Di martedì 9 marzo 2021) I polemisti dell’ovvio sono pregati di raffreddare il loro furore preventivo: “Il tempo di vivere con te” (Mondadori) di Giuseppe Culicchia è infatti sì un ritratto scritto con dolcezza e sofferenza di suo cugino, il brigatista rosso raggiunto dai proiettili della polizia all’alba del 15 dicembre 1976 dopo aver assassinato i due uomini in divisa venuti ad arrestarlo, ma in queste pagine non c’è l’ombra del giustificazionismo, dell’indulgenza politica, della minimizzazione dei lutti provocati dalle Brigate Rosse. C’è invece, fortissimo, il ricordo struggente e amaro di un cugino di qualche anno più grande, il rimpianto per un ragazzo generoso, delicato, attento, che si faceva adorare dal cuginetto, che suonava la chitarra per lui, che sapeva imitare Stanlio e le due voci di. C’è l’eco ormai ...

Nella notte tra il 14 e il 15 dicembre 1976, vent'anni, sorpreso dalla polizia in casa dei genitori, spara e uccide il maresciallo Sergio Bazzega e il vicequestore Giovanni Vittorio Padovani; quindi salta dalla finestra dell'...Nel libro, appunto, racconti di tuo cugino, le Brigate Rosse e gli 'Anni di piombo'. Tuo cugino è stato ucciso in un blitz della polizia il 15 dicembre 1976, non prima di riuscire a ...I polemisti dell’ovvio sono pregati di raffreddare il loro furore preventivo: “Il tempo di vivere con te” (Mondadori) di Giuseppe Culicchia è infatti sì un ritratto scritto con dolcezza e sofferenza d ...I due erano legatissimi, il più grande gioca con l'altro che l'ammira come un fratello maggiore sempre di buonumore, pronto a scherzare, disponibile in casa come a suonare la chitarra e le canzoni di ...