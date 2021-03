Verso nuove misure anti Covid-19: zone rosse solo locali, lockdown per feste e week end (Di martedì 9 marzo 2021) Nessuna deroga a quanto caldeggiato dalla cabina di regia ministero Salute-Iss venerdì scorso: è necessario agire localmente istituendo zone rosse dove necessario ma anche inasprendo le misure in zone gialle e arancioni. È il senso del parere che, a quanto si apprende, il Comitato Tecnico Scientifico ha fornito al Governo per cercare di contrastare questa fase pandemica in crescita. Niente lockdown generalizzato ma bisognerà agire con fermezza e rapidità nelle zone dove l'incidenza supera i 250 casi per 100mila abitanti, riprendendo il tracciamento dei casi e istituendo zone rosse. Inoltre in tutta Italia stop alle attività nei fine settimana, come già fatto per le feste natalizie. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 marzo 2021) Nessuna deroga a quanto caldeggiato dalla cabina di regia ministero Salute-Iss venerdì scorso: è necessario agire localmente istituendodove necessario ma anche inasprendo leingialle e arancioni. È il senso del parere che, a quanto si apprende, il Comitato Tecnico Scientifico ha fornito al Governo per cercare di contrastare questa fase pandemica in crescita. Nientegeneralizzato ma bisognerà agire con fermezza e rapidità nelledove l'incidenza supera i 250 casi per 100mila abit, riprendendo il tracciamento dei casi e istituendo. Inoltre in tutta Italia stop alle attività nei fine settimana, come già fatto per lenatalizie.

