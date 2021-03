Vaccino Pfizer e varianti Covid, lo studio: “Funziona su tutte” (Di martedì 9 marzo 2021) Il Vaccino Pfizer-BionTech è efficace nel neutralizzare la variante brasiliana, ad oggi considerata la più contagiosa e difficile da fermare secondo gli studiosi. A stabilirlo è una ricerca condotta dai ricercatori delle due aziende insieme a un’equipe dell’università del Texas, pubblicata sul ‘New England Journal od Medicine’. I ricercatori, dopo aver ingegnerizzato una versione del virus con ognuna delle mutazioni, hanno verificato che il plasma prelevato da chi aveva ricevuto la somministrazione del virus era in grado di neutralizzare le varianti. Lo studio deve ancora essere validato da dati reali, essendo in vitro, ma fornisce indicazioni ulteriori sull’efficacia del Vaccino rispetto alle varianti. Altri studi avevano già dimostrato l’efficacia di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Il-BionTech è efficace nel neutralizzare la variante brasiliana, ad oggi considerata la più contagiosa e difficile da fermare secondo glisi. A stabilirlo è una ricerca condotta dai ricercatori delle due aziende insieme a un’equipe dell’università del Texas, pubblicata sul ‘New England Journal od Medicine’. I ricercatori, dopo aver ingegnerizzato una versione del virus con ognuna delle mutazioni, hanno verificato che il plasma prelevato da chi aveva ricevuto la somministrazione del virus era in grado di neutralizzare le. Lodeve ancora essere validato da dati reali, essendo in vitro, ma fornisce indicazioni ulteriori sull’efficacia delrispetto alle. Altri studi avevano già dimostrato l’efficacia di ...

