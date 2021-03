Un tratto della riva del Tamigi è stato chiuso per colpa di una foca (Di martedì 9 marzo 2021) Sulla sponda del Tamigi nel quartiere di Hammersmith a Londra, da qualche giorno campeggia un cartello che recita così: “Non c’è niente da vedere qui. Mi sto rilassando e concedendo un po’ di riposo. Per favore mantenete le distanze. Grazie. Mr. Seal”. Nessuna trovata pubblicitaria, semplicemente un esemplare di foca maschio che pare aver colonizzato il tratto della riva. In realtà non è così raro avvistare foche da quelle parti – questi animali, che si nutrono di ben 120 specie diverse di pesci che popolano le acque del fiume, sono aumentati nell’ultimo decennio – ma è raro vedere il medesimo esemplare tornare regolarmente nello stesso luogo. Le autorità si sono viste costrette a delimitare il tratto della riva a causa della folla di ... Leggi su wired (Di martedì 9 marzo 2021) Sulla sponda delnel quartiere di Hammersmith a Londra, da qualche giorno campeggia un cartello che recita così: “Non c’è niente da vedere qui. Mi sto rilassando e concedendo un po’ di riposo. Per favore mantenete le distanze. Grazie. Mr. Seal”. Nessuna trovata pubblicitaria, semplicemente un esemplare dimaschio che pare aver colonizzato il. In realtà non è così raro avvistare foche da quelle parti – questi animali, che si nutrono di ben 120 specie diverse di pesci che popolano le acque del fiume, sono aumentati nell’ultimo decennio – ma è raro vedere il medesimo esemplare tornare regolarmente nello stesso luogo. Le autorità si sono viste costrette a delimitare ila causafolla di ...

