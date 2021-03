Un anno dal primo lockdown, cosa non ha funzionato? (Di martedì 9 marzo 2021) Abbiamo appena superato un anno dal primo lockdown e ci si chiede che cosa abbiamo sbagliato per ritrovarci ancora a rischio chiusure. Piazza del Duomo, a Milano, deserta (GettyImages)Un anno fa, il 9 marzo 2020, è iniziato uno dei periodi più brutti della nostra era. Erano passate poche settimane dal primo contagio da Sars-Covid-2 in Italia. In quel periodo, l’allora presidente del consiglio, Giuseppe Conte, decretò il primo lockdown nel nostro paese. Oggi, a distanza di un anno, la situazione è ancora in fase di emergenza. I contagi hanno ripreso a salire, non appena si sono riaperte le attività in varie regioni. Il rischio di un altro pauroso lockdown è imminente e sicuramente c’è ... Leggi su kronic (Di martedì 9 marzo 2021) Abbiamo appena superato undale ci si chiede cheabbiamo sbagliato per ritrovarci ancora a rischio chiusure. Piazza del Duomo, a Milano, deserta (GettyImages)Unfa, il 9 marzo 2020, è iniziato uno dei periodi più brutti della nostra era. Erano passate poche settimane dalcontagio da Sars-Covid-2 in Italia. In quel periodo, l’allora presidente del consiglio, Giuseppe Conte, decretò ilnel nostro paese. Oggi, a distanza di un, la situazione è ancora in fase di emergenza. I contagi hripreso a salire, non appena si sono riaperte le attività in varie regioni. Il rischio di un altro paurosoè imminente e sicuramente c’è ...

Advertising

EnricoLetta : Oggi è l’ #8marzo. Lo celebriamo, ma ripartiamo domani dal significato particolare e drammatico di questo #8marzo,… - TeresaBellanova : Oggi, a quasi un anno esatto dall'inizio della pandemia, l'Italia ha superato le 100mila vittime per covid. Un nume… - fattoquotidiano : L'INSOSTENIBILE COSTO DELLA CARNE Ogni anno oltre 36 miliardi: è il costo per la salute e per l'ecosistema, generat… - exactdolan : RT @amaricord: A un anno di distanza dal primo lockdown, il Presidente della Repubblica ha ricevuto la prima dose di vaccino anti covid ris… - DomenicoDD_ : RT @Droghiere: È passato un anno dal primo lockdown e come lo festeggio io questo anniversario? A casa. Ma che coincidenza! -