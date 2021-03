Tommaso Zorzi, incredibile regalo: non immaginereste mai di cosa si tratta (Di martedì 9 marzo 2021) Tommaso Zorzi, fresco vincitore del GF Vip, ha postato nelle sue IG Stories un regalo davvero incredibile ricevuto da una fan: scopriamo cos’è! Tommaso Zorzi ha ricevuto un incredibile regalo da una fan molto accanita (Fonte Instagram)Protagonista indiscusso della casa più spiata d’Italia, il giovane influencer milanese, è diventato uno dei personaggi più amati della tv. Attivissimo sui social dai tempi della sua partecipazione al programma di MTV “Riccanza“, Tomasso Zorzi ha mostrato su Instagram l’incredibile regalo ricevuto da una sua fan. L’oggetto, realizzato interamente a mano, ha un significato molto importante per il vincitore del GF Vip. Scopriamo perchè e di cosa si ... Leggi su altranotizia (Di martedì 9 marzo 2021), fresco vincitore del GF Vip, ha postato nelle sue IG Stories undavveroricevuto da una fan: scopriamo cos’è!ha ricevuto unda una fan molto accanita (Fonte Instagram)Protagonista indiscusso della casa più spiata d’Italia, il giovane influencer milanese, è diventato uno dei personaggi più amati della tv. Attivissimo sui social dai tempi della sua partecipazione al programma di MTV “Riccanza“, Tomassoha mostrato su Instagram l’ricevuto da una sua fan. L’oggetto, realizzato interamente a mano, ha un significato molto importante per il vincitore del GF Vip. Scopriamo perchè e disi ...

Advertising

trash_italiano : Tommaso Zorzi VINCE IL #GFVIP ? - QuiMediaset_it : Chiusura record per la quinta edizione di #GFVIP leader della serata con il 25.4% di share e 4.300.000 spettatori.… - carmelitadurso : Un po’ di tempo fa ?? #colcuore?? @tommaso_zorzi #tzvip - rosalbavolpe4 : RT @_vitroia_: Ieri: 'Stamattina ho avuto un risveglio traumatico, non me lo meritavo, DOPO VI RACCONTO' Scomparso. Oggi: gli arrivano fi… - asocialfangirl : @overdosediamore @tommaso_zorzi Aspettando la querela -