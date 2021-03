Testo ufficiale di “Ora” cantata da Aiello al Festival di Sanremo 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 marzo 2021) Ecco ildella canzone “Ora” di, uno dei Big in gara alla 71esima edizione deldi, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzoData di nascita: 26 luglio 1985Nome completo: AntonioLuogo di nascita: Cosenza25esima posizione “Ora” di A.– Ed. Piciola/Sugarmusic/Proprietà dell’Autore – Roma – Milano Ora ora ora oraMi parli come alloraQuando ancora non mi conosceviPensavi le cose peggioriQuella notte io e teSesso ibuprofeneTredici ore in un lettoA festeggiare il mio santoIl giorno dopo su un treno che mi portava a casaNessuno mi aveva detto “devi tornare a scuola”Mi sono perso nel silenzio delle mie paureL’atteggiamento di uno stronzo, invece ...