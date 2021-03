Sorpresi in un bar a mangiare e bere: clienti sanzionati e locale chiuso per cinque giorni (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoServiva piatti caldi e bevande come se nulla fosse. Così domenica sera gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in Ungaretti a San Giuseppe Vesuviano per la segnalazione di assembramenti all’interno di un locale. Una volta sul posto, i poliziotti hanno sanzionato la titolare del bar, una 33enne ucraina, poiché sorpresa a svolgere servizio di ristorazione ai tavoli, e cinque persone tra i 24 e i 55 anni, di cui due ucraini e tre romeni, intenti a consumare cibo e bevande; inoltre, è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoServiva piatti caldi e bevande come se nulla fosse. Così domenica sera gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in Ungaretti a San Giuseppe Vesuviano per la segnalazione di assembramenti all’interno di un. Una volta sul posto, i poliziotti hanno sanzionato la titolare del bar, una 33enne ucraina, poiché sorpresa a svolgere servizio di ristorazione ai tavoli, epersone tra i 24 e i 55 anni, di cui due ucraini e tre romeni, intenti a consumare cibo e bevande; inoltre, è stata disposta la chiusura delper 5. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

