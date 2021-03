Regolamento Juventus-Porto, bianconeri ai quarti se…: tutte le combinazioni (Di martedì 9 marzo 2021) Alle 21:00 di martedì 9 marzo la Juventus sfiderà il Porto in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. Dopo il 2-1 dell’andata maturato grazie ad un gol nel finale di Chiesa, la formazione di Andrea Pirlo – rinfrancata dal successo di sabato sera contro la Lazio – cercherà la vittoria per la qualificazione. Ma cosa serve ai bianconeri? Una vittoria per 1-0 basterebbe per conquistare il pass qualificazione mentre una vittoria con un gol di scarto con più di due reti dei Portoghesi qualificherebbe gli uomini di Conceicao. La Juventus spera quindi nell’1-0 ma un risultato più ampio permetterebbe a Cristiano Ronaldo e compagni di stare più tranquilli. Ovviamente il 2-1 trascinerebbe la sfida ai supplementari. In caso di gol subito, dunque, alla Juventus ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Alle 21:00 di martedì 9 marzo lasfiderà ilin occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. Dopo il 2-1 dell’andata maturato grazie ad un gol nel finale di Chiesa, la formazione di Andrea Pirlo – rinfrancata dal successo di sabato sera contro la Lazio – cercherà la vittoria per la qualificazione. Ma cosa serve ai? Una vittoria per 1-0 basterebbe per conquistare il pass qualificazione mentre una vittoria con un gol di scarto con più di due reti deighesi qualificherebbe gli uomini di Conceicao. Laspera quindi nell’1-0 ma un risultato più ampio permetterebbe a Cristiano Ronaldo e compagni di stare più tranquilli. Ovviamente il 2-1 trascinerebbe la sfida ai supplementari. In caso di gol subito, dunque, alla...

