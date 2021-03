Pirlo: “Abbiamo commesso troppi errori e in Champions li paghi. Ci vorrà qualche giorno per cancellare questa sconfitta” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Intervenuto a Sky Sport in seguito all’eliminazione della sua Juventus contro il Porto, l’allenatore bianconero Andrea Pirlo ha così analizzato la partita: “Abbiamo commesso 4 errori in due partite e sono tanti, quando commetti quattro errori in un ottavo di Champions può succedere di andare fuori. Per cancellare questa eliminazione ci vorrà qualche giorno ma poi bisognerà guardare avanti e provare a risalire la classifica, siamo ancora a marzo” Su cosa non abbia funzionato con la superiorità numerica: “Non Abbiamo sbagliato, l’unica soluzione era allargarli il più possibile e poi riempire bene l’area di rigore. Abbiamo provato ad allargarli con calma da una parte ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Intervenuto a Sky Sport in seguito all’eliminazione della sua Juventus contro il Porto, l’allenatore bianconero Andreaha così analizzato la partita: “in due partite e sono tanti, quando commetti quattroin un ottavo dipuò succedere di andare fuori. Pereliminazione cima poi bisognerà guardare avanti e provare a risalire la classifica, siamo ancora a marzo” Su cosa non abbia funzionato con la superiorità numerica: “Nonsbagliato, l’unica soluzione era allargarli il più possibile e poi riempire bene l’area di rigore.provato ad allargarli con calma da una parte ...

