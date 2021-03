Patenti ‘facili’ | sequestrate cinque autoscuole tra Reggio Calabria | Pistoia e Brescia

Leggi su dire

(Di martedì 9 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – Cinque autoscuole sono state sequestrate tra Reggio Calabria, Pistoia e Brescia, e un funzionario pubblico e il titolare di un’autoscuola sono stati arrestati oggi nell’ambito dell’operazione della guardia di finanza ‘Senso unico’, nel corso della quale sono state evidenziate le concessioni di patenti ‘facili’ per oltre 50 soggetti. Sono in corso, inoltre, perquisizioni negli uffici dei funzionari pubblici delle Motorizzazioni civili di Reggio Calabria e Pistoia, in 11 sedi legali ed unità locali delle autoscuole oggetto d’indagine e in tutti gli altri luoghi nella disponibilità degli indagati per l’acquisizione di ulteriori elementi di prova.