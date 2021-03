Papa in Iraq, l’interprete più alto della capacità di comprensione dell’Occidente (Di martedì 9 marzo 2021) È in quella mezzaluna fertile che ha avuto inizio la nostra civiltà, caratterizzando gran parte della storia dell’uomo, della sua cultura, della sua arte, della sua violenza, del suo sapere. Nella terra in mezzo ai due fiumi che si incontrano proprio nella città di Ur, dove forse Papa Francesco ha compiuto uno dei gesti più simbolici del suo viaggio apostolico: la visita alla casa di Abramo, patriarca dell’ebraismo, del cristianesimo e dell’islam. Un messaggio di pacificazione la cui potenza sta sicuramente nella frase “noi credenti non possiamo tacere quando il terrorismo abusa della religione”, ma ancor di più nelle immagini che resteranno. Da non credente ciò che più apprezzo dell’opera di Bergoglio è la costruzione di un dialogo interreligioso che basa la sua efficacia sulla ... Leggi su formiche (Di martedì 9 marzo 2021) È in quella mezzaluna fertile che ha avuto inizio la nostra civiltà, caratterizzando gran partestoria dell’uomo,sua cultura,sua arte,sua violenza, del suo sapere. Nella terra in mezzo ai due fiumi che si incontrano proprio nella città di Ur, dove forseFrancesco ha compiuto uno dei gesti più simbolici del suo viaggio apostolico: la visita alla casa di Abramo, patriarca dell’ebraismo, del cristianesimo e dell’islam. Un messaggio di pacificazione la cui potenza sta sicuramente nella frase “noi credenti non possiamo tacere quando il terrorismo abusareligione”, ma ancor di più nelle immagini che resteranno. Da non credente ciò che più apprezzo dell’opera di Bergoglio è la costruzione di un dialogo interreligioso che basa la sua efficacia sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Papa Iraq 'Dopo 10 anni di conflitto in Siria, Bashar al - Assad ha vinto. Torture e persecuzioni continueranno' Dopo essere stato denunciato da qualcuno alle autorità, è stato arrestato e internato in una prigione nel deserto insieme a delinquenti comuni, prostitute e poi portato al confine con l'Iraq dove è ...

Il piccolo gregge della piana di Ninive In Iraq c'è solo, oramai, un "piccolo gregge", un "piccolo resto" dopo la fuga di molti cristiani ... Questo è il messaggio di papa Francesco ai cristiani della piana di Ninive: perdono e unità con tutti.

Il Papa in Iraq, visita storica e «passo verso la fratellanza» Il Sole 24 ORE A Roma l'ultimo saluto a Padre Gianfraco Grieco [FOTO-VIDEO] "Decimati", oggi alle 16.00 su Rai 3 il documentario sui cristiani perseguitati in Iraq di Lucia Annunziata e Padre Fortunato In occasione del Viaggio Apostolico di Papa Francesco in Iraq, Rai 3 ...

Il Papa in Iraq, visita storica e «passo verso la fratellanza» Con la visita in Iraq, voluta a tutti i costi, il Papa non ha compiuto solo un pellegrinaggio ma ha inviato un messaggio politico importante ...

