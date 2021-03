Oppo 1 milione: la quantità di smartphone venduti in Italia (Di martedì 9 marzo 2021) Quest’oggi è stata raggiunta la quota di 1 milione di smartphone Oppo venduti in Italia. Festeggiamo tale traguardo in vista del nuovo device Oppo, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia oggi un traguardo importante: 1 milione di smartphone venduti in Italia. Sentiamo le parole da parte dell’azienda e vediamo alcune caratteristiche del nuovo device in arrivo. Oppo 1 milione: il traguardo raggiunto Un risultato di grande valore raggiunto in poco più di due anni dall’arrivo di Oppo nel nostro Paese e che, grazie alle collaborazioni con le principali catene di elettronica, gli operatori di telefonia ma soprattutto il supporto di chi ha ... Leggi su tuttotek (Di martedì 9 marzo 2021) Quest’oggi è stata raggiunta la quota di 1diin. Festeggiamo tale traguardo in vista del nuovo device, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia oggi un traguardo importante: 1diin. Sentiamo le parole da parte dell’azienda e vediamo alcune caratteristiche del nuovo device in arrivo.: il traguardo raggiunto Un risultato di grande valore raggiunto in poco più di due anni dall’arrivo dinel nostro Paese e che, grazie alle collaborazioni con le principali catene di elettronica, gli operatori di telefonia ma soprattutto il supporto di chi ha ...

