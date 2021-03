Omicidio Bolzano, Benno Neumair confessa di aver ucciso i genitori (Di martedì 9 marzo 2021) . Svolta nelle indagini sull’Omicidio della coppia di Bolzano: Benno Neumair ha confessato di aver ucciso i genitori, Laura Perselli e Peter Neumair, scomparsi lo scorso 4 gennaio. La confessione è avvenuta un mese dopo il ritrovamento del corpo senza vita della madre nel fiume Adige il 6 febbraio scorso. Il corpo del padre non è mai stato ritrovato. La procura intanto ha fatto richiesta di incidente probatorio in merito alla capacità di intendere e volere del 30enne bolzanino. Benno Neumair ha confessato di aver ucciso i suoi genitori Laura Perselli e Peter Neumair, scomparsi lo scorso 4 gennaio. Il corpo di Laura ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 9 marzo 2021) . Svolta nelle indagini sull’della coppia dihato di, Laura Perselli e Peter, scomparsi lo scorso 4 gennaio. La confessione è avvenuta un mese dopo il ritrovamento del corpo senza vita della madre nel fiume Adige il 6 febbraio scorso. Il corpo del padre non è mai stato ritrovato. La procura intanto ha fatto richiesta di incidente probatorio in merito alla capacità di intendere e volere del 30enne bolzanino.hato dii suoiLaura Perselli e Peter, scomparsi lo scorso 4 gennaio. Il corpo di Laura ...

Advertising

infoitinterno : Omicidio Bolzano, sorella di Benno Neumair: 'Sapevo da subito che era stato lui' - RaiNews : E' quanto scrive Madè Neumair, sorella di Benno, accusato dell'omicidio dei suoi genitori Laura Perselli e Peter Ne… - zazoomblog : Omicidio Bolzano sorella di Benno Neumair: “Sapevo da subito che era stato lui” - #Omicidio #Bolzano #sorella #Benno - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: In una lettera affidata al suo avvocato, Madè Neumair rivela di aver sospettato del fratello da subito e di non credere a… - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: In una lettera affidata al suo avvocato, Madè Neumair rivela di aver sospettato del fratello da subito e di non credere a… -