Natalia | la badante morta in un incendio per salvare la coppia di anziani per cui lavorava

(Di martedì 9 marzo 2021) Ha perso la vita perquella dei dueper cuia Battipaglia.Dimitova Beliova, bulgara di 57 anni, èdopo aver messo in salvo i due coniugi, di 88 e 86 anni. Lo ha fatto senza pensarci: quando ha visto le prime fiamme nella camera dellasi è precipitata nella stanza, e aiutando prima uno e poi l’altra, li ha portati fuori dall’abitazione: ma una volta usciti all’esterno, e chiamati i parenti dei due, è entrata nuovamente nella casa. Non si sa perché, probabilmente voleva prendere qualcosa che era rimasto all’interno o qualcosa a cui lateneva particolarmente. Ma, una volta entrata, non ne è uscita più.è stata infatti sopraffatta dal fumo e dalle fiamme, che -dicono ...

Ultime Notizie dalla rete : Natalia badante

Ha messo in salvo una coppia di anziani, poi è morta, avvolta da fiamme e fumo. Il gesto eroico e d'amore è di unabulgara di 57 anni,Dimitrova Beliova , che all'alba di ieri ha soccorso la coppia di anziani che abitava con lei nella casa di via Padova a Battipaglia , andata completamente ......partito un appello alla prima cittadina affinch avvii la procedura per il conferimento alla... La nostra concittadinaBeliyova, integrata perfettamente in paese e ben voluta da tutti, ha ...Natalia Dimitrova Beliova, bulgara, 57 anni, è morta nel rogo divampato stamattina in un’abitazione di via Padova a Battipaglia, in provincia di Salerno. La vittima lavorava come badante alle ...È riuscita a salvare la vita ai due anziani che assisteva giorno e notte, ma non ce l’ha fatta a salvare se stessa. Natalia Beliyova, 57 anni, bulgara, è morta nell’incendio divampato nella villetta ...