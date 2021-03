“Mi rifaccio il lato b” e mette in vendita le sneaker da collezione | lo scherzo di Giulia a Ghemon 

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Pochi giorni prima di salire sul palco dell’Ariston per la sua partecipazione alla 71ma edizione del Festival di Sanremo, il cantautore Ghemon, al secolo Giovanni Luca Picariello, è caduto nella trappola che gli ha teso Nicolò De Devitiis de Le Iene, nelloin onda martedì 9 marzo su Italia 1 in prima serata. Con la complicità della sua fidanzata, Le Iene gli hanno fatto credere di avere messo ina prezzi stracciatissimi le sue amates daper finanziare interventi di chirurgia estetica della ragazza. “Ho deciso di rifarmi il sedere e l’interno cosce”, gli rivela. Ma il vero problema è trovare i soldi per questi interventi di chirurgia estetica. Sarà un amico del cantante ad avvisarlo: gli inoltra il link con il sito per ...

