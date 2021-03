Mario Draghi: “Accelerazione del piano dei vaccini” (Di martedì 9 marzo 2021) L’emergenza sanitaria continua a essere altissima La pandemia, dopo un anno non dà tregua all’Europa e all’Italia con una situazione di nuovo allarmante a causa della velocità con cui il virus si sta diffondendo (velocità legata alle varianti e in particolare modo a quella inglese). Nelle ultime ore è tornato a parlare Mario Draghi, che ha scelto il giorno della Festa della Donna per incoraggiare gli italiani e dare un messaggio di fiducia. Ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovo peggioramento dell’emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più. La pandemia non è ancora sconfitta, ma si intravede, con l’Accelerazione del piano dei vaccini, una via ... Leggi su 361magazine (Di martedì 9 marzo 2021) L’emergenza sanitaria continua a essere altissima La pandemia, dopo un anno non dà tregua all’Europa e all’Italia con una situazione di nuovo allarmante a causa della velocità con cui il virus si sta diffondendo (velocità legata alle varianti e in particolare modo a quella inglese). Nelle ultime ore è tornato a parlare, che ha scelto il giorno della Festa della Donna per incoraggiare gli italiani e dare un messaggio di fiducia. Ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovo peggioramento dell’emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più. La pandemia non è ancora sconfitta, ma si intravede, con l’deldei, una via ...

