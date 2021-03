Maltempo a Roma: Pontina e Colombo allagate. Voragini e caos sulle strade della Capitale (Di martedì 9 marzo 2021) Dalla via Pontina alla Laurentina, da via Aurelia a via Cristoforo Colombo questa mattina i pendolari non avrebbero dovuto usare la macchina. Ma la gondola. Ironia a parte, la maggior parte delle strade e le arterie principali percorse ogni giorno da migliaia e migliaia di automobilisti erano sommerse dall’acqua. Con il rischio di sprofondare nelle buche e nelle grandi Voragini che si sono aperte sul manto stradale. Un temporale, l’allerta meteo, i forti acquazzoni e subito tutte le vie si sono trasformate in un colabrodo. Tante le segnalazioni e tanta la rabbia dei pendolari che quando c’è il Maltempo sanno, purtroppo, a cosa vanno incontro. Buche enormi, onde d’acqua, un vero e proprio inferno. Leggi anche: Fiumicino, auto sommersa sotto il ponte della Muratella: autista salvato dai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 marzo 2021) Dalla viaalla Laurentina, da via Aurelia a via Cristoforoquesta mattina i pendolari non avrebbero dovuto usare la macchina. Ma la gondola. Ironia a parte, la maggior parte dellee le arterie principali percorse ogni giorno da migliaia e migliaia di automobilisti erano sommerse dall’acqua. Con il rischio di sprofondare nelle buche e nelle grandiche si sono aperte sul manto stradale. Un temporale, l’allerta meteo, i forti acquazzoni e subito tutte le vie si sono trasformate in un colabrodo. Tante le segnalazioni e tanta la rabbia dei pendolari che quando c’è ilsanno, purtroppo, a cosa vanno incontro. Buche enormi, onde d’acqua, un vero e proprio inferno. Leggi anche: Fiumicino, auto sommersa sotto il ponteMuratella: autista salvato dai ...

Advertising

theredmask2019 : RT @SkyTG24: Maltempo a Roma, auto sommersa dall’acqua a Fiumicino: nessun ferito - SkyTG24 : Maltempo a Roma, auto sommersa dall’acqua a Fiumicino: nessun ferito - CorriereCitta : Maltempo a Roma: Pontina e Colombo allagate. Voragini e caos sulle strade della Capitale - Radio1Rai : ??#Maltempo A Roma, dalla notte, più di 50 interventi a causa delle piogge. A Corso Trieste si è schiantato un pino.… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #maltempo - Via di Villa Troili ? Chiusura temporanea tra Via Aurelia e Via degli Aldobrandeschi >< ?? Al… -