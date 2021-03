Laura Guercio | “E’ nato un nuovo network dalla parte dei bambini”

Leggi su funweek

(Di martedì 9 marzo 2021) Nasce la Rete delle Università per la protezione dei minori nei conflitti armati, per garantire loro il diritto all’istruzione, a crescere e a vivere nei teatri di crisi e in ogni angolo del nostro pianeta Universitiesfor Children in Armed Conflict: è questo il nome della prima ‘Rete accademica internazionale per la protezione deiin conflitto armato’. Una realtà istituita con il coinvolgimento di oltre 40 Università e istituti di ricerca di diversi Paesi dell’Unione europea, dell’Africa, dell’America del nord, dell’America latina e del Medio Oriente. Unattore internazionale, che agisce come un moltiplicatore di forze. Intelligenze e anime che lavorano sinergicamente, per l’implementazione di obiettivi raggiunti con strumenti internazionali, quali: la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; ...