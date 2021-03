La regina Elisabetta replica a Harry e Meghan. “Sono parte della famiglia, indagheremo sul razzismo” (Di martedì 9 marzo 2021) Prima l’intervista bomba dei duchi di Sussex con le accuse di razzismo. Poi Markle che racconta di aver avuto pensieri suicidi e di aver implorato aiuto alla famiglia reale, invano. Ora arriva la risposta nel classico stile british della regina Elisabetta. In una nota diffusa da Buckingham Palace dopo l’intervista la sovrana e tutta la famiglia reale britannica «prendono molto sul serio» quanto affermato da Harry e Meghan. «L’intera famiglia è rattristata dall’apprendere in pieno quanto difficili siano stati per Harry e Meghan gli ultimi anni», si afferma nel comunicato. «Le questioni sollevate, in particolare quella della razza, Sono preoccupanti», prosegue la nota, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) Prima l’intervista bomba dei duchi di Sussex con le accuse di. Poi Markle che racconta di aver avuto pensieri suicidi e di aver implorato aiuto allareale, invano. Ora arriva la risposta nel classico stile british. In una nota diffusa da Buckingham Palace dopo l’intervista la sovrana e tutta lareale britannica «prendono molto sul serio» quanto affermato da. «L’interaè rattristata dall’apprendere in pieno quanto difficili siano stati pergli ultimi anni», si afferma nel comunicato. «Le questioni sollevate, in particolare quellarazza,preoccupanti», prosegue la nota, ...

