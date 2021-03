Kylian Mbappe’: dove sarà il suo futuro? (Di martedì 9 marzo 2021) L’ incertezza che ruota intorno al futuro di Kylian Mbappe’ regna sovrana. L’attaccante francese, che sembrava vicino al rinnovo contrattuale con il Psg, continua a prendere tempo chiedendo una cifra monstre(35 milioni di euro anni) per legarsi ancora di più al suo club che, per il momento, nicchia. Nel frattempo, però, le pretendenti non mancano. dove potrebbe giocare Mbappe’? Nonostante la crisi economica che sta attanagliando molti club europei, non mancano gli estimatori pronti ad investire su di lui. In pole position ci sarebbe il Real Madrid, che lo avrebbe individuato come degno erede di Cristiano Ronaldo. Anche il Liverpool sarebbe pronto ad inserirsi qualira dovesse partire Salah. Il Manchester City, invece, si sarebbe chiamato fuori per gli elevati costi economici ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) L’ incertezza che ruota intorno aldiregna sovrana. L’attaccante francese, che sembrava vicino al rinnovo contrattuale con il Psg, continua a prendere tempo chiedendo una cifra monstre(35 milioni di euro anni) per legarsi ancora di più al suo club che, per il momento, nicchia. Nel frattempo, però, le pretendenti non mancano.potrebbe giocare? Nonostante la crisi economica che sta attanagliando molti club europei, non mancano gli estimatori pronti ad investire su di lui. In pole position ci sarebbe il Real Madrid, che lo avrebbe individuato come degno erede di Cristiano Ronaldo. Anche il Liverpool sarebbe pronto ad inserirsi qualirasse partire Salah. Il Manchester City, invece, si sarebbe chiamato fuori per gli elevati costi economici ...

