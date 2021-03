Inter | Conte e la lite con l’arbitro Mariani | “Fate i protagonisti per farvi riprendere”

(Di martedì 9 marzo 2021) “Mi sono incazzato? E allora che viene a fare qua?, dovete venire per far vedere che venite a rimproverarmi. Questo. Perché vi devela telecamera”. E’ questa la ricostruzione del dialogo piccato tra l’allenatore dell’Antoniodella sfida contro l’Atalanta Maurizio, che ha portato all’ammonizione per proteste del tecnico nerazzurro. SportFace.

"Mi sono incazzato? E allora che viene a fare qua? Fate i protagonisti, dovete venire per far vedere che venite a rimproverarmi. Questo fate. Perché vi deve riprendere la telecamera". E' questa la ric ...L'Atalanta finisce meritatamente in prima pagina per il calcio espresso più che per i risultati ma perché lo stesso non succede all'Inter?