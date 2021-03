“Ho strangolato papà per farlo stare zitto”: la confessione di Benno Neumair (Di martedì 9 marzo 2021) “La confessione di Benno non è un traguardo. In questo momento per me rappresenta semplicemente un’ulteriore svolta che forse faciliterà il nostro percorso in quello che fino a ieri vedevo davanti a me come un processo puramente indiziario”. Sono le prime parole di Madè Neumair dopo la confessione resa da suo fratello ai magistrati. È stato lui a uccidere e a disfarsi del corpo dei genitori. Oggi il Corriere racconta qualche passaggio della sua confessione. Eccone uno in particolare, in cui racconta di aver ucciso il padre per farlo stare zitto: «Avevamo litigato per i soliti motivi. Io volevo finirla lì ma lui continuava e allora…». Allora Benno racconta che gli è capitata per le mani una corda, una di quelle da arrampicata. «L’ho ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) “Ladinon è un traguardo. In questo momento per me rappresenta semplicemente un’ulteriore svolta che forse faciliterà il nostro percorso in quello che fino a ieri vedevo davanti a me come un processo puramente indiziario”. Sono le prime parole di Madèdopo laresa da suo fratello ai magistrati. È stato lui a uccidere e a disfarsi del corpo dei genitori. Oggi il Corriere racconta qualche passaggio della sua. Eccone uno in particolare, in cui racconta di aver ucciso il padre per: «Avevamo litigato per i soliti motivi. Io volevo finirla lì ma lui continuava e allora…». Alloraracconta che gli è capitata per le mani una corda, una di quelle da arrampicata. «L’ho ...

