Ginnastica | annullata la tappa di Coppa del Mondo prevista a Tokyo il 4 maggio

Leggi su sportface

(Di martedì 9 marzo 2021) La Fig, la Federazione internazionale, ha annunciato che ladideldel concorso generale, in programma ail 4prossimo, che avrebbe dovuto qualificare per le Olimpiadi di, è stataa causa dell’emergenza sanitaria. Il 4ci sarà comunque un test diper i Giochi, ma si svolgerà in una competizione nazionale in Giappone. SportFace.