Fedez e Seven insieme in una capsule green per la scuola (Di martedì 9 marzo 2021) Fedez firma la nuova capsule Seven, che uscirà il prossimo giugno. Sostenibilità e riciclo le componenti essenziali Sarà Fedez a firmare un nuovo progetto green lanciato da Seven. La notizia, comparsa su Fashion Network, informa che Seven, il famoso brand di zaini e borse, lancerà una capsule green per la scuola, che per l’occasione ha visto la collaborazione di Fedez. La nuova collezione, che sarà lanciata il prossimo giugno e prevederà zaini, accessori e oggetti di cartoleria in due diversi colori, grigio e tinte pastello. La novità, però, è il materiale ecosostenibile. L’intera collezione, quindi zaini, astucci, diari, sarà realizzata con tessuti provenienti da riciclo di bottiglie in Pet e da carta ... Leggi su 361magazine (Di martedì 9 marzo 2021)firma la nuova, che uscirà il prossimo giugno. Sostenibilità e riciclo le componenti essenziali Saràa firmare un nuovo progettolanciato da. La notizia, comparsa su Fashion Network, informa che, il famoso brand di zaini e borse, lancerà unaper la, che per l’occasione ha visto la collaborazione di. La nuova collezione, che sarà lanciata il prossimo giugno e prevederà zaini, accessori e oggetti di cartoleria in due diversi colori, grigio e tinte pastello. La novità, però, è il materiale ecosostenibile. L’intera collezione, quindi zaini, astucci, diari, sarà realizzata con tessuti provenienti da riciclo di bottiglie in Pet e da carta ...

Advertising

Giuly_N : RT @cla_iris: La giacca di Fedez mi ricorda gli astucci della Seven #Sanremo2021 - gastanuke : RT @cla_iris: La giacca di Fedez mi ricorda gli astucci della Seven #Sanremo2021 - cla_iris : La giacca di Fedez mi ricorda gli astucci della Seven #Sanremo2021 -