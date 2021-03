Diretta Juve-Porto ore 21 00 | dove vederla in Tv e le probabili formazioni

(Di martedì 9 marzo 2021)ore 21.00:e le. Questa sera, 9 Marzo 2021, per tutti gli appassionati di calcio torna in tv la Champions League. A sfidarsi nella partita di ritorno sarannontus-. L’unico obiettivo della squadra di Andrea Pirlo è quello di battere ilper poter accedere ai quarti di finale. Non sono ammessi errori. La partita di questa sera si giocherà in casa dellantus all’Allianz Stadium a Torino e sarà arbitrata dall’olandese Kuipers. Lantus dovrà scendere in campo con un atteggiamento positivo per poter ribaltare il risultato di andata,ha perso con un 2 a 1. Anche gli avversari però saranno pronti ...

Tra poche ore - insu blue Sport - potrete assistere a due sfide di ritorno degli ottavi di Champions League. Lariuscir a recuperare il disavanzo col Porto? Il Siviglia compir un'impresa sul campo del ...In tv- Porto sarà trasmessa inalle 21 in chiaro su Canale 5, e a pagamento su Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport 252. In streaming su Sky Go e Mediaset Play. Juventus - Porto, segui ...La Juventus si gioca tutto. All'Allianz Stadium arriva il Porto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: la squadra bianconera è chiamata a ribaltare la sconfitta per ...Juventus-Porto in diretta streaming: ecco come vedere la partita di Champions League in onda su Sky alle 21:00 anche da PC, smartphone e tablet (anche senza Sky).