Covid: “Ti accompagno io”. Taxi gratis a Roma per gli over 80 verso i centri vaccinazioni (Di martedì 9 marzo 2021) “Ti accompagno io” a vaccinarti se non c’è nessuno che può farlo. Un’ iniziativa lodevole per chi ha 80 anni e più. Ne sono promotori la Fondazione ANIA con la collaborazione della Cooperativa RadioTaxi 3570, Associazione Indagini3 e Fondazione UniVerde: nessun costo per gli utenti. Una corsa gratis in Taxi per tutti gli ultraottantenni soli che devono raggiungere i centri di vaccinazione Covid-19. È l’opportunità che dal 10 marzo viene offerta ai residenti del comune di Roma. Covid, over 80: come aderire all’iniziativa Aderire all’iniziativa è semplice. Le persone che hanno più di 80 anni e non possono contare su nessuno che le accompagni non dovranno far altro che telefonare al numero 06 3570 e richiedere un Taxi. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) “Tiio” a vaccinarti se non c’è nessuno che può farlo. Un’ iniziativa lodevole per chi ha 80 anni e più. Ne sono promotori la Fondazione ANIA con la collaborazione della Cooperativa Radio3570, Associazione Indagini3 e Fondazione UniVerde: nessun costo per gli utenti. Una corsainper tutti gli ultraottantenni soli che devono raggiungere idi vaccinazione-19. È l’opportunità che dal 10 marzo viene offerta ai residenti del comune di80: come aderire all’iniziativa Aderire all’iniziativa è semplice. Le persone che hanno più di 80 anni e non possono contare su nessuno che le accompagni non dovranno far altro che telefonare al numero 06 3570 e richiedere un. ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid accompagno Taxi gratis per over 80 che devono raggiungere i centri di vaccinazione ...presente di essere un ultraottantenne solo che deve raggiungere un centro di vaccinazione Covid - ... Il servizio è offerto dalla Fondazione ANIA attraverso il progetto "Ti accompagno io", realizzato con ...

Pordenone ricorda Italo Corai L'invito a partecipare, nel rispetto delle distanze di sicurezza e norme anti - Covid, è esteso a tutta la cittadinanza e a coloro che hanno amato e stimato la figura di questo coraggioso pordenonese ...

Covid, a Roma taxi gratis per over 80 che devono raggiungere i centri per le vaccinazioni

Mattarella vaccinato allo Spallanzani, per il presidente della Repubblica una dose di Moderna Anche il Presidente Sergio Mattarella (79 anni), essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa ...

