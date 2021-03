Covid, ecco il piano Draghi: chiusure, restrizioni e divieti, ma non si parla di ristori (Di martedì 9 marzo 2021) Avevano acclamato Draghi al grido di discontinuità dopo i danni irrimediabili fatti dalla ditta Conte-Arcuri. Ma l’andazzo non sembra cambiare. Il piano del nuovo presidente del consiglio va avanti a colpi di restrizioni, chiusure e divieti. Di ristori, invece, nemmeno l’ombra. Il Dpcm Draghi sarà infatti di nuovo modificato, inserendo nuovi divieti che entreranno in vigore, forse già il prossimo fine settimana. Tra le possibili misure – si legge sul Corriere – c’è soprattutto il lockdown nei fine settimana e in tutte le aree dove i contagi settimanali sono superiori ai 250 per 100mila abitanti che diventano zona rossa. Ma anche la serrata dei negozi nei Comuni dove si decide la chiusura delle scuole.



