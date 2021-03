Covid, altri 12 decessi in Abruzzo, leggero calo nei contagi (Di martedì 9 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 57954 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 187 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 96 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 48, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Pescara, 24 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi e sale a 1825 (di età compresa tra 60 e 92 anni, 1 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Teramo, 6 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 7 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 42804 dimessi/guariti (+294 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 9 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 57954 i casi positivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 187 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 96 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 48, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Pescara, 24 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi e sale a 1825 (di età compresa tra 60 e 92 anni, 1 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Teramo, 6 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 7 casi sono riferiti aavvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 42804 dimessi/guariti (+294 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, ...

