Brasile: annullate le condanne all’ex presidente Lula (Di martedì 9 marzo 2021) In Brasile annullate le condanne a Lula: l’ex presidente riacquisce pieni diritti politici e su queste basi potrebbe nuovamente candidarsi annullate le condanne per corruzione nei confronti di Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente del Brasile figura simbolo del Partido dos trabalhadores (Pt). La decisione, notificata dal giudice della Corte suprema Edson Fachin, apre la… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 9 marzo 2021) Inle: l’exriacquisce pieni diritti politici e su queste basi potrebbe nuovamente candidarsileper corruzione nei confronti di Luiz Inacioda Silva, exdelfigura simbolo del Partido dos trabalhadores (Pt). La decisione, notificata dal giudice della Corte suprema Edson Fachin, apre la… L'articolo Corriere Nazionale.

