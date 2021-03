Basket, Eurocup 2020-2021: Trento si gioca i playoff contro il Lokomotiv Kuban (Di martedì 9 marzo 2021) Domani la Dolomiti Energia Basket Trento scenderà in campo contro i russi della Lokomotiv Kuban per l’ultimo match delle top-16 di Eurocup 2020-2021. Il sodalizio trentino si trova al primo posto nel gruppo F e in caso di successo sarebbe sicuro di qualificarsi ai playoff come testa di serie del girone. Tuttavia, se invece dovesse perdere, rischierebbe di venire eliminata dalla seconda competizione continentale. Trento ha dalla sua la differenza canestri con il Boulogne Metropolitans 92, che come i trentini ha un record di 3-2, mentre ce l’ha a sfavore contro il Partizan di Belgrado, i quali hanno un record di 2-3. Ragion per cui, il risultato dall’altra sfida del gruppo F sarà ininfluente e tutto ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Domani la Dolomiti Energiascenderà in campoi russi dellaper l’ultimo match delle top-16 di. Il sodalizio trentino si trova al primo posto nel gruppo F e in caso di successo sarebbe sicuro di qualificarsi aicome testa di serie del girone. Tuttavia, se invece dovesse perdere, rischierebbe di venire eliminata dalla seconda competizione continentale.ha dalla sua la differenza canestri con il Boulogne Metropolitans 92, che come i trentini ha un record di 3-2, mentre ce l’ha a sfavoreil Partizan di Belgrado, i quali hanno un record di 2-3. Ragion per cui, il risultato dall’altra sfida del gruppo F sarà ininfluente e tutto ...

Advertising

BasketCity_net : - BasketCity_net : - mcarniglia20 : Dalla Russia rifacciamo scalo in Francia, si torna a Parigi, andiamo a scoprire Isaia Cordinier, la nuova stella de… - antoteven : Dalla Russia rifacciamo scalo in Francia, si torna a Parigi, andiamo a scoprire Isaia Cordinier, la nuova stella de… - marzagalia : Dalla Russia rifacciamo scalo in Francia, si torna a Parigi, andiamo a scoprire Isaia Cordinier, la nuova stella de… -