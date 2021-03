Un treno sanitario anti covid fra un mese (Di lunedì 8 marzo 2021) Ad aprile il primo treno sanitario d’Italia covid Tested. L'annuncio dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Battisti. Ad aprile il primo treno sanitario d’Italia tra Roma e Milano su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 8 marzo 2021) Ad aprile il primod’ItaliaTested. L'annuncio dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Battisti. Ad aprile il primod’Italia tra Roma e Milano su Notizie.it.

Advertising

SkyTG24 : Fs: nasce treno sanitario per trasporto pazienti Covid - repubblica : Inaugurato il treno sanitario: trasferirà pazienti di terapia intensiva in Italia e in Europa - tusciatimes : Fs: treno sanitario e hub vaccinale a Roma Termini - RegioneLazio : RT @crocerossa: ??Una grande giornata oggi per la lotta alla pandemia. A disposizione del Paese il primo treno sanitario e l'Hub anti #Covid… - LavoroLazio_com : FS Italiane: treno sanitario e hub vaccinale a Roma Termini (FOTO) Il treno sanitario equipaggiato per la c... -