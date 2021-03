Simona Ventura, il compagno Giovanni Terzi: “Ho un’altra malattia e ora anche il Covid” (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo la sconvolgente notizia, per tempistica e gravità di contesto, che ha visto Simona Ventura impossibilitata nel partecipare come co-conduttrice e ospite a una delle cinque serate della 71esima edizione del Festival di Sanremo a causa della positività al Covid-19, la situazione tra le mura domestiche della celebre conduttrice non sembra andare per il meglio. Ad aver contratto il virus è stato anche il compagno di lei, Giovanni Terzi. Le notizie circa la condizione di salute di Simona Ventura non sono state eccessivamente oggetto di analisi. Vista la concentrazione mediatica che il proseguimento della kermesse ligure ha continuato ad esercitare. L’assenza al fianco di Amadeus e Fiorello, tuttavia, non è certo passata inosservata. ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo la sconvolgente notizia, per tempistica e gravità di contesto, che ha vistoimpossibilitata nel partecipare come co-conduttrice e ospite a una delle cinque serate della 71esima edizione del Festival di Sanremo a causa della positività al-19, la situazione tra le mura domestiche della celebre conduttrice non sembra andare per il meglio. Ad aver contratto il virus è statoildi lei,. Le notizie circa la condizione di salute dinon sono state eccessivamente oggetto di analisi. Vista la concentrazione mediatica che il proseguimento della kermesse ligure ha continuato ad esercitare. L’assenza al fianco di Amadeus e Fiorello, tuttavia, non è certo passata inosservata. ...

Advertising

trash_italiano : ?? Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Non sarà presente all’Ariston. #Sanremo2021 - tvsorrisi : Simona Ventura è positiva al Covid e non sarà presente al Festival #Sanremo2021 - giacomobacchioc : RT @Iperborea_: Chissà perché non ho visto polemiche simili per Marco Bocci, Alessia Marcuzzi, Giulia Michelini, Luca Argentero, Simona Ven… - AStimma : RT @Iperborea_: Chissà perché non ho visto polemiche simili per Marco Bocci, Alessia Marcuzzi, Giulia Michelini, Luca Argentero, Simona Ven… - _bofonchia : RT @Iperborea_: Chissà perché non ho visto polemiche simili per Marco Bocci, Alessia Marcuzzi, Giulia Michelini, Luca Argentero, Simona Ven… -