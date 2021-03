Salerno, incendio in villetta: badante salva gli anziani e muore (Di lunedì 8 marzo 2021) Salerno, incendio in una villetta a Battipaglia: la badante bulgare Natalia Beliyova resta vittima del rogo Natalia Beliyova (foto web)Erano circa le 5 di questa mattina quando in una villetta in via Padova a Battipaglia, in provincia di Salerno, è divampato un incendio. All’interno c’era una coppia di anziani, 88 anni lui e 85 lei, e Natalia Beliyova, la loro badante 57enne di cittadinanza bulgara. Sono prima intervenuti i Vigili del Fuoco e gli anziani sono stati trasportati nell’ospedale cittadino dai sanitari del 118. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Secondo la prima ricostruzione è morta dopo aver messo in sicurezza la coppia che accudiva. Sul fatto indagano i carabinieri e ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 marzo 2021)in unaa Battipaglia: labulgare Natalia Beliyova resta vittima del rogo Natalia Beliyova (foto web)Erano circa le 5 di questa mattina quando in unain via Padova a Battipaglia, in provincia di, è divampato un. All’interno c’era una coppia di, 88 anni lui e 85 lei, e Natalia Beliyova, la loro57enne di cittadinanza bulgara. Sono prima intervenuti i Vigili del Fuoco e glisono stati trasportati nell’ospedale cittadino dai sanitari del 118. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Secondo la prima ricostruzione è morta dopo aver messo in sicurezza la coppia che accudiva. Sul fatto indagano i carabinieri e ...

