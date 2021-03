Roma-Shakhtar Donetsk in tv in chiaro? Data | orario | canale e diretta streaming Europa League 2020 2021

(Di lunedì 8 marzo 2021) Laaffronterà lo, in occasione dell’andegli ottavi di finale dell’. All’Olimpico, i ragazzi di Paulo Fonseca dovranno scardinare il calcio offensivo del club ucraino, dopo aver superato il Braga ai sedicesimi. Lo Shakthar è reduce da una semifinale conquistata nel corso dell’annata precedente, eliminata dall’Inter di Antonio Conte. Lo scontro andrà in scena giovedì 11 marzo, dalle ore 21.00:televisiva fruibile su Sky Sport (canali 201 e 251) e TV8 (8 del digitale terrestre), dunque disponibile anche inper gli spettatori italiani. Per quanto riguarda la, Sky Go fungerà da ...

L'emergenza difesa sembra essere finita. Nel match di Europa League in programma giovedì sera all'Olimpico contro loDonetsk , davanti a Pau Lopez tornerà Kumbulla dal 1′ insieme a Mancini e Smalling . Una buona notizia per Fonseca che, dopo aver recuperato Santon , spera di ritrovare anche Ibanez e ...Vittoria importante anche per la, tornata in versione "dottor Jekyll" al cospetto di una ... lasciati a riposo in vista dello. Per avere ragione dei rossoblù è stato sufficiente un gol ...Giovedì Fonseca sarà costretto a rinunciare ancora al bosniaco, dovrebbe farcela Ibanez L’emergenza in difesa sembra essere finita. Nel match di Europa League in programma giovedì all’Olimpico contro ...ROMA SHAKHTAR – Neppure il tempo di festeggiare i tre punti contro il Genoa che per la Roma è tempo di tornare a Trigoria. Oggi alle 11 tutti al centro sportivo Fulvio Bernardini per dare il via alla ...