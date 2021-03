Recensione The Gentlemen DVD Blu-Ray home video (Di lunedì 8 marzo 2021) Grazie alla Eagle Pictures sarà disponibile in versione DVD Blu-Ray la commedia nera The Gentlemen diretta da Guy Ritchie, con un cast d’eccezione guidato da Matthew McConaughey e contenuti speciali inediti Tra le novità home video di marzo 2021 la Eagle Pictures propone in versione Blu-Ray la crime-commedia The Gentlemen diretta da Guy Ritchie. Dopo il successo ottenuto con la versione live-action del film Disney Aladdin, il regista britannico Guy Ritchie ha deciso di rimettersi in linea dietro la macchina da presa, con un gangster movie dei nostri giorni che, nonostante le ricche sfaccettature e tentativi di sorprendere e catturare l’attenzione dello spettatore, fatica a spiccare il volo verso l’alto. Dotato di un cast stellare quale Matthew McConaughey, Hugh Grant, Collin Farrel, Charlie Hunnam, Henry Golding, ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 8 marzo 2021) Grazie alla Eagle Pictures sarà disponibile in versione DVD Blu-Ray la commedia nera Thediretta da Guy Ritchie, con un cast d’eccezione guidato da Matthew McConaughey e contenuti speciali inediti Tra le novitàdi marzo 2021 la Eagle Pictures propone in versione Blu-Ray la crime-commedia Thediretta da Guy Ritchie. Dopo il successo ottenuto con la versione live-action del film Disney Aladdin, il regista britannico Guy Ritchie ha deciso di rimettersi in linea dietro la macchina da presa, con un gangster movie dei nostri giorni che, nonostante le ricche sfaccettature e tentativi di sorprendere e catturare l’attenzione dello spettatore, fatica a spiccare il volo verso l’alto. Dotato di un cast stellare quale Matthew McConaughey, Hugh Grant, Collin Farrel, Charlie Hunnam, Henry Golding, ...

