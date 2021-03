Potrebbe esserci un contezioso tra Luna Rossa e ETNZ (Di lunedì 8 marzo 2021) Mercoledi 10 alle ore 16.10 ora locale ad Auckland iniziano le prime due regate della 36 America's Cup Causa i piccoli focolai di Covid-19 che ci sono stati ad Auckland, è stato deciso dal governo Neozelandese un livello di allerta di tipo 2. Ciò implica che, per motivi di sicurezza, le prime 4 regate che si disputeranno tra mercoledì e venerdì si potranno disputare soltanto in due campi di regata : A ed E. Le condizioni meteo attuali previste, per Mercoledì 10 ore 16.10, nel campo di regata A sono di 9-10 nodi da NO, mente per il campo di regata E sono di 11 nodi sempre con direzione NO. La diversa scelta tra i due diversi campi, che avverra circa 5 ore prima di iniziare le regate, potrà essere determinante per il risultato finale di entrambe le regate. E qui Potrebbe innescarsi un contenzioso tra il Defender ETNZ e lo Sfidante LRPP per la ... Leggi su velaac (Di lunedì 8 marzo 2021) Mercoledi 10 alle ore 16.10 ora locale ad Auckland iniziano le prime due regate della 36 America's Cup Causa i piccoli focolai di Covid-19 che ci sono stati ad Auckland, è stato deciso dal governo Neozelandese un livello di allerta di tipo 2. Ciò implica che, per motivi di sicurezza, le prime 4 regate che si disputeranno tra mercoledì e venerdì si potranno disputare soltanto in due campi di regata : A ed E. Le condizioni meteo attuali previste, per Mercoledì 10 ore 16.10, nel campo di regata A sono di 9-10 nodi da NO, mente per il campo di regata E sono di 11 nodi sempre con direzione NO. La diversa scelta tra i due diversi campi, che avverra circa 5 ore prima di iniziare le regate, potrà essere determinante per il risultato finale di entrambe le regate. E quiinnescarsi un contenzioso tra il Defendere lo Sfidante LRPP per la ...

