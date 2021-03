“Non ti dico proprio niente”. Domenica in, Arisa risponde male a zia Mara: “Non è che ti devo dire tutto”. La spiazzante domanda della Venier (Di lunedì 8 marzo 2021) Partita con 40 minuti circa di ritardo a causa della Messa di Papa Francesco dall’Iraq, Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In dal teatro Ariston di Sanremo 2021. Tra gli ospiti anche Arisa che si è esibita sulle note di Potevi Fare di Più, il brano sanremese che si è classificato alla decima posizione. L’ha presa con filosofia la sconfitta al Festival di Sanremo 2021 dichiarando a zia Mara che avrebbe potuto fare di più. In collegamento con lo speciale di Domenica In dedicato alla kermesse della Canzone Italiana Gigi D’Alessio ha fatto una sorpresa ad Arisa, autore della sua canzone. Il brano parla di un amore difficile e della fine di una relazione. La padrona di casa Mara ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Partita con 40 minuti circa di ritardo a causaMessa di Papa Francesco dall’Iraq,ha aperto la puntata diIn dal teatro Ariston di Sanremo 2021. Tra gli ospiti ancheche si è esibita sulle note di Potevi Fare di Più, il brano sanremese che si è classificato alla decima posizione. L’ha presa con filosofia la sconfitta al Festival di Sanremo 2021 dichiarando a ziache avrebbe potuto fare di più. In collegamento con lo speciale diIn dedicato alla kermesseCanzone Italiana Gigi D’Alessio ha fatto una sorpresa ad, autoresua canzone. Il brano parla di un amore difficile efine di una relazione. La padrona di casa...

