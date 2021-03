Modena – Scomparsi da casa due bambini ma ritrovati dopo qualche ora

Advertising

claudia_gln : @caporix Oppure li cercano in ogni mare, in ogni fiume poi stanno lì vicino a dove erano scomparsi Mi ricordo la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Modena Scomparsi

La Gazzetta di Modena

Che però due suoi dipinti, a lungo creduti, siano stati ritrovati, restaurati e donati a un convento di suore a, lo sanno in pochi. Per questo, in occasione della loro presentazione ...... registrando anche interventi e luoghi che, pur essendo ormai, costituiscono un valore ... Dem), di organizzatori di festival (il RestArt di Imola, Icone di), di istituzioni (Comune di ...Sono le 12.30 quando giunge una telefonata alla linea di emergenza 112NUE: una bimba e un bimbo, di circa 7 anni, si sono allontanati, all’insaputa dei genitori, dal cortile di casa dove stavano gioca .... E’ accaduto lunedì mattina a Modena: alle 12.30 è giunta una telefonata alla linea di emergenza 1del 12: una bimba e un bimbo, di circa 7 anni, si sono allontanati, all’insaputa dei genitori, dal co ...