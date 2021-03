Milan | Vieri | “Squadra incredibile | sembrava a pezzi col Verona e ha vinto”

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, #Vieri: 'Squadra incredibile, sembrava a pezzi col #Verona e ha vinto' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - MilanWorldForum : Cassano e Vieri sulla vittoria del Milan col Verona -) - MilanWorldForum : Cassano e Vieri sulla vittoria del Milan col Verona -) - max_blue : @Bri_Fitz38 Resta la peggiore cessione di sempre, qualsivoglia motivo si adduca. Per la cronaca, all'epoca, fattura… - fra_macri : @GianmarcoClini @ildpaa A parte che il giorno che Lukaku vince 1/3 di ciò che ha vinto Trezeguet mi fai un fischio.… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Vieri

Pianeta Milan

Bobo, ex Atalanta, Juve, Lazio, Inter,e Fiorentina tra le altre, è l'idolo dell'attuale Scarpa d'Oro, Ciro Immobile.Commenta per primo Antonio Cassano , ex tra le altre di Inter e, parla in diretta su Twitch condel momento in casa nerazzurra: 'L'Inter in Italia non ha rivali, solo loro possono perdere lo scudetto. Hanno consapevolezza, forza e devono preparare una ...Eriksen doveva giocare in mezzo al campo, Sanchez è un titolare e Lukaku è immancabile che secondo me è migliorato tantissimo grazie a Conte. Christian Vieri, ha elogiato Antonio Conte nella BoboTv, s ..."La prima maglia che ho avuto? Quella di Roberto Baggio, era l'idolo di mio papà". Parole e musica del direttore d'orchestra dell'Inter, ...